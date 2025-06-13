Глава скандального гуманитарного фонда Газы отказался раскрыть источник финансирования

Регулярные вспышки смертоносного насилия на пунктах распределения гуманитарной помощи в секторе Газа стали причиной повышенного внимания к источнику финансирования GHF и степени его автономии от Израиля.

- Как и многие частные фонды, вы знаете, он не раскрывает своих доноров. Все, что мы делаем, и все, что мы говорим публично, отвлекает от миссии, а у нас одна миссия – кормить жителей Газы, – сообщил руководитель GHF Джонни Мур.

На обвинения в том, что Израиль финансирует и контролирует организацию, Мур ответил: «Насколько мне известно, это независимая инициатива, которая не финансируется израильским правительством».

Учреждения ООН и крупные гуманитарные организации, которые ранее управляли сотнями общественных столовых и пекарен в анклаве, также отказались сотрудничать с GHF, заявив, что организация нарушает гуманитарные принципы, позволяя Израилю решать, кто получает помощь, вызывая массовые перемещения в секторе Газа и концентрируя распределение в районах, которые могут быть доступны не для всех.

Старший вице-президент по международным программам Международного комитета спасения Кирана Доннелли сообщил, что создание малого количества пунктов раздачи продовольствия ставит под угрозу жизни палестинцев, «Ни одна организация по оказанию помощи не рекомендовала бы делать это таким образом».

Некоторым жителям Газы с серьезными травмами и инвалидностью приходится идти пешком на большие расстояния, чтобы получить помощь, – часто через опасные районы и в сильную жару.

В прошлом месяце перед законодательным органом Израиля лидер оппозиции Яир Лапид, не предоставив доказательств, обвинил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в финансировании GHF через иностранные подставные компании. А на прошлой неделе, ссылаясь на неназванных государственных чиновников, израильская общественная телекомпания Kan сообщила, что израильское правительство направило группе сотни миллионов шекелей.

Правительство Израиля неоднократно отрицало, что финансирует GHF.

Организация TRIAL International призвала правительство Швейцарии провести расследование в отношении GHF, чье представительство находится в Женеве. Отсутствие доступа к еде могут быть приравнены к военным преступлениям.

Компания GHF заявила, что открыла только три из четырех пунктов оказания помощи, безопасность которых обеспечивают хорошо вооруженные бывшие американские военные подрядчики и находящиеся поблизости израильские военные. Проблемный район остается на севере Газа, где отсутствует пункт оказания помощи из-за интенсивных боевых действий.

Ранее сообщалось, что экоактивистка Грета Тунберг призывает своих сторонников усилить давление на правительства, чтобы добиться регулярных поставок помощи в Газу и прекращения войны в анклаве.