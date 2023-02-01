Глава Нацбанка отчитался Президенту о состоянии активов ЕНПФ и Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка.

Фото: akorda.kz