Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первая рабочая поездка министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова состоялась в Акмолинскую область. Среди северных регионов страны здесь отмечаются наиболее низкие темпы осенне-полевых работ. Из-за неблагоприятных погодных условий убрано всего 834,3 тыс. га зерновых, или 17% от общей площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В субботу, 9 сентября, глава Минсельхоза посетил три района области. В каждом обсудил с руководителями агроформирований актуальные проблемы. Нынешней осенью они у всех одинаковы. Из-за длящихся более двух недель дождей аграрии не могут убрать пшеницу. Фермеры обеспокоены тем, что зерно будет низкого качества и они останутся без семян на следующий год. Волнует их и рентабельность работы элеваторов, которым потребуется гораздо большее количество топлива для просушки зерна. Не менее важный вопрос аграриев – кредитные обязательства и субсидии.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что все вопросы будут решены оперативно.

«Со стороны государства будет оказана необходимая поддержка. Все финансовые институты в индивидуальном порядке рассмотрят возможность пролонгации по кредитным обязательствам. Что касается цены и дополнительного объёма дизтоплива для сушки зерна, то уже завершается процесс согласования с другими госорганами. Для лицензированных хлебоприемных предприятий и фермеров, у которых есть сушилки, в обязательном порядке будет предоставлено удешевленное топливо», - проинформировал глава Минсельхоза на встрече с руководителями агроформирований.

Присутствовавший на встрече с аграриями аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заверил, что все меры примут. По его словам, в регионе создали комиссию во главе с заместителем акима области по вопросам проведения уборочной кампании.

Накануне поездки в Акмолинскую область министр сельского хозяйства провел заседание оперативного штаба, где дал ряд поручений. В том числе обеспечить круглосуточное функционирование хлебоприемных предприятий без роста цен на их услуги, круглосуточную работу территориальных инспекций и карантинных служб для учета количественно-качественных характеристик зерна.

АО «Казагроэкс» обследует имеющиеся запасы зерна в Продкорпорации на предмет пригодности его использования в качестве семенного материала. Семена под посев 2024-го года будут храниться отдельно.

Акиматы областей привлекут дополнительное количество специалистов для рассмотрения поступающих заявок на субсидирование.

Для оперативного решения возникающих у аграриев вопросов и проблем по поручению министра сельского хозяйства создана рабочая группа, которая уже посетила Костанайскую область. Затем представители уполномоченных органов отправятся в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую.

Принимаемые Минсельхозом меры позволят минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий и поддержать казахстанских аграриев.

По оперативным данным на 9 сентября, в целом по республике убрано 5 млн га зерновых, или 29,2% от общей площади. Намолочено 5 млн тонн зерна при средней урожайности 9,9 ц/га.