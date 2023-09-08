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    11:38, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Комиссию по проблемным вопросам уборочной кампании создали в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свой первый визит по регионам аким Акмолинской области Марат Ахметжанов начал с Атбасарского района, где встретился с главами сельхозформирований области по проблемным вопросам уборочной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Подчеркнув важность развития агропромышленного комплекса в рамках Послания Главы государства, аким области отметил, что будут приняты все меры для минимизации потерь.

    «Самое главное - пользуясь улучшением погодных условий, организованно закончить сбор урожая. Мною поручено создать комиссию во главе с моим первым заместителем, с участием всех заинтересованных органов, которая в свою очередь проведет анализ проблемных вопросов и направит письмо в Правительство РК. Нами будут предприняты все необходимые меры, зависящие от государства, и от меня как акима области. Глава государства уделяет особое внимание реальному сектору экономики, где одним из ключевых является развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Наша область является крупным агропромышленным регионом. Именно вы кормите не только область, но и страну» - подчеркнул М. Ахметжанов.

    К слову, сегодня убрано 16 процентов на территории сева.

    В ходе встречи директора ТОО «Сепе-1», «Бастау», «Полтавка 2», ТОО «Коржинколь - А» и др. рассказали о проблемах крестьянских хозяйств, среди которых договорные обязательства перед
    АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «Продкорпорация» и других финансовыми организациями, выделение дополнительного топлива для сушильного оборудования.

    «Мы подойдем комплексно к решению всех проблем. В первую очередь, необходимо рассмотреть вопрос обеспечения топлива для сушки зерна, организация деятельности элеваторов по круглосуточной приемке урожая. Нужно спасать все до единого зернышка. В нашу область выедет комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства. Должна быть синергия власти и общества», - резюмировал глава региона.

    По окончании участники встречи поблагодарили Марата Ахметжанова за поддержку и оказанное внимание, выразив надежду на разрешение всех озвученных вопросов.


    Теги:
    Акмолинская область Сельское хозяйство
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