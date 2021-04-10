Глава Минэкологии оценил подготовку к вегетационному сезону в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для оценки подготовки к предстоящему вегетационному сезону и ознакомлению с работой по цифровизации магистральных каналов в Туркестанскую область прибыл министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства встретился с местным населением, фермерами, водниками. Особое внимание министр уделил вопросу рационального использования поливной воды.

Туркестанская область – первый регион, где был реализован пилотный проект по цифровизации магистрального канала К-19 с установкой системы учета и контроля воды. Ранее учет воды производился обычным способом, поэтому имели место случаи неэффективного использования воды. Кстати, благодаря автоматизации, был обнаружен перерасход поливной воды до 45% от режима орошения. Такую работу планируется провести и на других каналах в регионе, чтобы избежать потерь этого важного ресурса. В целом, в течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Глава Минэкологии посетил все водохозяйственные объекты, среди них - Коксарайский контррегулятор, Большой Келесский магистральный канал, трансграничные магистральные каналы «Зах», «Ханым».

«Приближается вегетационный сезон. Водообеспечение аграриев – наша основная и стратегическая задача. Именно от этого зависит успешное прохождение сезона. В области расположены орошаемые земли площадью более 300 тысяч га. Работы должны вестись в круглосуточном режиме, важно использовать водосберегающие технологии. Также и самим сельхозтоваропроизводителям необходимо бережно и эффективно использовать воду», - отметил министр на встрече с сельчанами.

Кроме того, в регионе реализуется масштабный проект по реконструкции изношенной водохозяйственной инфраструктуры. Многие объекты введены в эксплуатацию еще в начале прошлого века, поэтому требуют ремонта и восстановления. Проект охватит 62,3 тыс.га орошаемых земель области, позволит сократить ежегодные потери поливной воды до 199 млн кубометров в год, повысить водообеспеченность посевов до 100% и создать для сельчан 12,4 тыс. новых рабочих мест.

Магзум Мирзагалиев в эту рабочую поездку объехал и каналы в Шардаринском, Жетысайском, Мактааральском, Сарыагашском, Келесском районах, изучил подготовку к вегетации на станции машинной водоподачи из Шардаринского водохранилища.

«Как известно, Казахстан ежегодно проводит переговоры с соседними странами по использованию трансграничных водных ресурсов. Заблаговременно принятые меры очень важны. Однако в водообеспечении немаловажное место занимает и состояние водохозяйственных объектов. Поэтому важно усилить работу по обеспечению их работоспособности», - подчеркнул министр.