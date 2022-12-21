Глава МИД Великобритании поддержал политические и социально-экономические реформы в Казахстане

21 Декабря 2022, 08:31

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли приняли Совместное заявление по итогам 6-го заседания Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством 20 декабря в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Приветствуя достижения казахстанско-британских дипломатических отношений за последние 30 лет, министры иностранных дел обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также перспективы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства», - говорится в документе.

Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством:

- укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году;

- проведения 9-го ежегодного заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в феврале 2023 года;

- содействия межпарламентскому сотрудничеству на различных платформах, и в частности, запланированному визиту британских парламентариев в Казахстан в 2023 году.

Министры отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 млрд фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний.

«Обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зелёной экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики 21 века», - отмечается в совместном заявлении.

Министры выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, отметив обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН.

Министры согласились с важностью поддержания двустороннего политического диалога по вопросам международной безопасности, прав человека и экономического развития в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних площадок.

«Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в Казахстане, направленным на построение справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества», - подчеркивается в документе.

Министры выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства, и Мухтар Тлеуберди пригласил Джеймса Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем.