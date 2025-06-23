Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Как подтвердила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, иранский министр прибыл в Москву в воскресенье вечером «для проведения ряда переговоров».

Иранское агентство IRNA сообщило, что глава МИД Ирана намерен проконсультироваться с российским лидером и высокопоставленными чиновниками по вопросам региональной и международной повестки дня в связи с ударами США и Израиля по территории исламской республики.

Ранее сам Аракчи заявил, что встреча с Путиным у него запланирована на 23 июня. При этом он отметил, что между РФ и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве, а Москва и Тегеран регулярно проводят консультации и координируют свои позиции.

Владимир Путин ранее четко обозначил свою позицию по вопросу бомбардировок Ирана Израилем. Он обратил внимание, что исламская республика имеет право на развитие гражданской ядерной программы и использование атомных технологий в мирных целях, а МАГАТЭ не располагает данными о попытках создания Ираном ядерного оружия. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполняет все свои договорные обязательства и поддерживает Тегеран в борьбе за его законные интересы, в том числе по мирному атому.

На решение Аракчи поехать в Москву отреагировал госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. Он выразил недовольство в связи с тем, что министр иностранных дел Ирана едет на встречи с руководством России, а не с эмиссарами Вашингтона. При этом Рубио признал, что не может выдвинуть никаких содержательных возражений против переговоров главы МИД Ирана в России.

Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной.

Как Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам, читайте здесь.