Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 19:00
Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18.30 пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС г.Астаны, а также техника акимата города и Астана Орманы. Для тушения пожара привлечены 2 вертолёта МИ-17 Минобороны.

Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Жителей и гостей столицы просят проявить бдительность и принять меры предосторожности:

следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников. Если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма. Закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

photo

Астана   Погода   МЧС   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее