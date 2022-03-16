Глава Казатомпрома высказался о сотрудничестве с российскими компаниями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конфликт России и Украины не оказал существенного влияния на деятельность национальной компании «Казатомпром». Об этом заявил председатель правления компании Мажит Шарипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, все предприятия компании работали и работают без перебоев благодаря внедрению своевременных мер для недопущения дестабилизации ситуации на производстве и обеспечения безопасности персонала и производственных площадок.

«У Казатомпрома есть совместные предприятия с российскими компаниями, пока мы не ожидаем каких-либо изменений в сотрудничестве с ними. Транспортировка части продукции Казатомпрома также осуществляется через территорию Российской Федерации. В настоящее время каких-либо ограничений в части транспортировки не наблюдается. Однако следует отметить, что у компании имеются альтернативные маршруты транспортировки, которые уже были успешно использованы ранее», - сообщил М. Шарипов во время пресс-конференции по итогам работы компании за 2021 год.

Он отметил, ослабление тенге также не оказывает значительного воздействия на финансовое положение Казатомпрома, поскольку прибыль компания получает преимущественно в долларах США. Это позволяет нивелировать риски, связанные с колебаниями обменного курса.

«Безусловно, происходящее создает значительную неопределенность, и мы не можем предсказать, как события будут развиваться и какое влияние они окажут на финансовое положение или операционную деятельность компании в будущем. Однако мы пристально следим за текущей ситуацией и готовы принимать решения, которые позволят минимизировать риски и обеспечить непрерывность и эффективность нашей деятельности», - заключил глава Казатомпрома.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовая бирже. Казатомпром является национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы – это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции – Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в Нур-Султане, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).