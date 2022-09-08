Глава государства заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов города Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил Премьер-Министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.