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Глава государства заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Сентября 2022, 14:04
Глава государства заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов города Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил Премьер-Министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.


Президент Казахстана   Акмолинская область   Алматы   Восточно-Казахстанская область   Карагандинская область   Акимат   Пожар  
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