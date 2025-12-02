Токаеву представили планы по развитию Алматинской агломерации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации.
Марат Султангазиев сообщил что, за последние три года валовый региональный продукт области вырос в 1,8 раза — с 3,4 трлн до 6 трлн тенге.
Краткосрочный экономический индикатор за январь – октябрь текущего года составил 109,7%.
В регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.
Аким области проинформировал, что за 9 месяцев этого года экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов.
90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.
Он также доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве – на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.
Количество товарных молочных ферм увеличено до 11 единиц.
Марат Султангазиев представил информацию о социальном развитии региона.
За 10 месяцев 2025 года в области было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья.
Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.
Аким Алматинской области доложил о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков.
Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.