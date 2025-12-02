Токаеву представили планы по развитию Алматинской агломерации

Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации.



Марат Султангазиев сообщил что, за последние три года валовый региональный продукт области вырос в 1,8 раза — с 3,4 трлн до 6 трлн тенге.



Краткосрочный экономический индикатор за январь – октябрь текущего года составил 109,7%.



В регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.



Аким области проинформировал, что за 9 месяцев этого года экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов.



90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.



Он также доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве – на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.



Количество товарных молочных ферм увеличено до 11 единиц.



Марат Султангазиев представил информацию о социальном развитии региона.



За 10 месяцев 2025 года в области было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья.



Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.



Аким Алматинской области доложил о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков.



Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.