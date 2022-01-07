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    10:26, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства выступит с обращением к народу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано на республиканских телеканалах.

    Напомним, сегодня в 7 часов утра в резиденции Акорда Глава государства провел совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, силовых структур. На заседании были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная ЧП-2022
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