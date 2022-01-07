Глава государства выступит с обращением к народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано на республиканских телеканалах.

Напомним, сегодня в 7 часов утра в резиденции Акорда Глава государства провел совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, силовых структур. На заседании были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.