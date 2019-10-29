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Глава государства высказался о нехватке мест в школах и детсадах в Алматы

29 Октября 2019 17:51
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Глава государства высказался о нехватке мест в школах и детсадах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Алматы высказался о нехватке ученических мест в школах и детсадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще одна проблема – это дефицит ученических мест. В общеобразовательных школах Алматы составляет более 30 тысяч. В некоторых школах в начальных классах занимаются до 40 детей. В одном классе общеобразовательной школы №173, как мне доложили, количество учеников выросло до 50. За пять лет построено всего 5 новых школ на 4200 мест, то есть, одна школа в год. Наверное, это неудовлетворительный показатель, согласитесь», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что количество детей будет только увеличиваться и поэтому готовить соответствующую инфраструктуру нужно уже сегодня.

«Из 202 школ города 21% требует капитального ремонта. Акимату города необходимо активизировать работу в этом направлении, так как уже завтра эти школы могут стать аварийными. 5% школьников Алматы охвачены бесплатным горячим питанием. Это между прочим в 10 раз меньше, чем в столице. Необходимо в срочном порядке решить вопрос изыскания средств», - заметил Президент РК.

По его словам, другим важным вопросом является обеспечение детей местами в детских садах.

«В очереди сегодня стоят 57 тысяч детей. Поэтому нужно значительно ускорить темпы ввода новых организаций дошкольного образования, используя механизмы ГЧП и подушевого финансирования», - заключил К. Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Образование,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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