Глава государства высказался о «кадровой чехарде» в здравоохранении Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания, Касым-Жомарт Токаев остановился на непростой ситуации в сфере здравоохранения города.

По его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы.

«Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП. Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае, стабильности в управлении здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов», – сказал Глава государства.