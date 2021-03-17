+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства высказался о «кадровой чехарде» в здравоохранении Алматы

17 Марта 2021 20:04
Поделиться:
Глава государства высказался о «кадровой чехарде» в здравоохранении Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинацию от коронавируса получают сотрудники столичной полиции
Семейную врачебную амбулатория откроют на месте ресторана в Уральске Президент предостерег правоохранителей от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов За 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза

В ходе совещания, Касым-Жомарт Токаев остановился на непростой ситуации в сфере здравоохранения города.

По его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы.

«Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП. Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае, стабильности в управлении здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов», – сказал Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Алматы   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив