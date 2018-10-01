Глава государства выразил соболезнования родным Шерхана Муртазы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Шерхана Муртазы в связи с его кончиной, сообщила пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Шерхана Муртазы.

В телеграмме отмечается, что Ш.Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив богатое духовное наследие и снискав народную любовь.

«Шерхан Муртаза являлся корифеем отечественной публицистики, воспитавшим несколько поколений казахских журналистов. Народ почитал его за честность и справедливость, высокое писательское мастерство, ласково называя его «Шераға». Он был свидетелем моего трудового пути еще в Темиртау, находился рядом в годы независимости, внося значительный вклад в становление и развитие страны.

Уверен, яркий образ Шерхана Муртазы навсегда сохранится в нашей памяти», - говорится в телеграмме.

Напомним, писатель Шерхан Муртаза скончался на 86-м году жизни.