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Глава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина

23 Августа 2021 11:11
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Глава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного писателя и общественного деятеля Султана Оразалина, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

«Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного писателя, ветерана Казахского телевидения, академика Международной академии телевидения и радио Султана Оразалина.

Султан Шарипович, плодотворно работая на отечественных телеканалах, внес значительный вклад в возрождение национальных ценностей и их пропаганду с голубых экранов. Он эффективно занимался политико-административной деятельностью. Исследуя вопросы авторского права, повышения статуса государственного языка, национальной политики, терминологии и ономастики, он предложил обществу ряд перспективных идей и инициатив. Будучи одаренным писателем, он добился успехов и на творческом пути.

Жизнь Султана Шариповича, оставившего богатое литературное наследие, будет служить примером, а его светлый образ навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.


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