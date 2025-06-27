Глава государства встретился в Минске с Наследным принцем Абу-Даби

- Президент Касым-Жомарт Токаев в Минске вновь встретился с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, который недавно посетил с визитом Астану, - говорится в сообщении.