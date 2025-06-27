16:11, 27 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства встретился в Минске с Наследным принцем Абу-Даби
Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.
- Президент Касым-Жомарт Токаев в Минске вновь встретился с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, который недавно посетил с визитом Астану, - говорится в сообщении.
Напомним, 11 мая 2025 года Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян посетил Казахстан с официальным визитом.