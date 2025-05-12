Наследный принц Абу-Даби прибыл в Астану
Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
ОАЭ – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в арабском мире. Руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до $1 млрд.
Ранее мы писали, что визит наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммада Аль Нахайяна в Казахстан является важным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между Астаной и Абу-Даби. Обе страны демонстрируют приверженность развитию всеобъемлющего и долгосрочного взаимодействия, основанного на доверии, уважении и обоюдных интересах.
Ожидается, что в ходе переговоров с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы углубления взаимодействия в политической, экономической и инвестиционной сферах. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического сотрудничества между двумя государствами.