Что стоит за визитом шейха Халеда в Астану

Визит наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммада Аль Нахайяна в Казахстан является важным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между Астаной и Абу-Даби. Обе страны демонстрируют приверженность развитию всеобъемлющего и долгосрочного взаимодействия, основанного на доверии, уважении и обоюдных интересах.

Ожидается, что в ходе переговоров с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы углубления взаимодействия в политической, экономической и инвестиционной сферах. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического сотрудничества между двумя государствами.

Визит шейха Халеда осуществляется по приглашению Президента Казахстана. По сообщениям эмиратских СМИ, ключевыми темами переговоров станут укрепление торгово-экономических связей, развитие партнерства в энергетике, инвестициях и устойчивых технологиях.

Наследный принц Абу-Даби: ключевая роль в развитии ОАЭ

Шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — старший сын Президента ОАЭ, эмира Абу-Даби шейха Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна. Он представляет новое поколение руководства страны, активно участвующее в стратегических реформах.

Родился 8 января 1982 года в Абу-Даби. Окончил Аризонский государственный университет (бакалавриат по политологии) и Джорджтаунский университет (магистратура по международным отношениям).

Кроме того, он получил степень доктора военных наук в Королевском колледже Лондона и прошел военную подготовку в Королевской военной академии Сандхерст (Великобритания), которая подготовила многих выдающихся мировых лидеров.

Фото: MediaOfficeAbuDhabi

С 2016 года шейх Халед занимал ряд высоких должностей в сфере национальной безопасности, включая пост главы национальной безопасности и заместителя советника по национальной безопасности ОАЭ. В марте 2023 года был назначен наследным принцем Абу-Даби и председателем Исполнительного совета эмирата.

Он курирует ключевые секторы экономики и научных исследований, включая энергетическую корпорацию ADNOC, Совет по геномике ОАЭ и Совет по передовым технологиям ATRC. Среди значимых инициатив — программа Ghadan 21 объемом 50 млрд дирхамов, запуск технологического хаба Hub71, Национальная стратегия генома и Промышленная стратегия Абу-Даби до 2031 года.

Считается одним из ведущих стратегов развития ОАЭ в сфере высоких технологий, устойчивого роста и международного позиционирования. Женат на Фатиме бинт Сурур Аль Нахайян, воспитывает четверых детей.

С момента своего назначения наследным принцем в марте 2023 года шейх Халед принял участие в ряде важных зарубежных мероприятий. В прошлом месяце он представлял ОАЭ на похоронах Папы Франциска, где присутствовали десятки мировых лидеров.

Ранее он также принял участие в саммите G20 в Бразилии, где провел переговоры с президентами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. В сентябре 2023 года шейх Халед с официальным визитом посетил Индию и провел встречу с премьер-министром Нарендрой Моди.

Политический диалог

Дипломатические отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены 1 октября 1992 года. За более чем три десятилетия они развивались в духе конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки.

В 2006 году в Абу-Даби открылось посольство Казахстана, а годом ранее — посольство ОАЭ в Астане. Сегодня дипломатию обеих стран представляют Чрезвычайные и Полномочные Послы Мадияр Менилбеков и Мохаммед Саид Мохаммед Аль-Арики.

Фото: Акорда

В настоящее время Казахстан и Эмираты имеют солидную договорно-правовую базу, которая состоит из более чем ста документов, регулирующих почти все направления двустороннего взаимодействия. В числе ключевых соглашений — договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о передаче осужденных лиц, а также о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

Политические контакты на высшем уровне традиционно играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

Президент Касым-Жомарт Токаев посещал ОАЭ с официальными визитами в январе 2020 и 2023 годов, а также с рабочими поездками в 2022 и 2023 годах. С эмиратской стороны в июле 2018 года Казахстан с визитом посетил нынешний президент ОАЭ шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.

Фото: Акорда

Международное взаимодействие

Казахстан и ОАЭ активно координируют позиции в рамках международных организаций, выступая за принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Эмираты последовательно поддерживают внешнеполитические инициативы Астаны, включая СВМДА, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а также деятельность Исламской организации продовольственной безопасности.

Экономическое сотрудничество

Экономика остается одной из ключевых опор казахстанско-эмиратских отношений. По данным Центра развития торговой политики QazTrade за январь–декабрь 2024 года, объем двустороннего товарооборота составил $277,4 млн.

Инфографика: Kazinform

При этом зафиксировано снижение экспорта из Казахстана — с $209,5 млн в 2023 году до $131,1 млн в 2024-м. Основной причиной стала временная приостановка поставок сырой нефти и меди.

Инфографика: Kazinform

Тем не менее, положительная динамика наблюдается по импорту: в Казахстан из ОАЭ поступило продукции на $146,3 млн, что на четверть больше, чем годом ранее. Эмиратские поставки в значительной степени состоят из трубной продукции, двигателей, нефтепродуктов, а также фармацевтики и товаров легкой промышленности.

Инфографика: Kazinform

Среди экспортных позиций Казахстана в 2024 году лидируют серебро, инертные газы, баранина и бобовые. Примечательно, что расширяется и номенклатура новых поставок: например, в ОАЭ были отправлены казахстанские яхты, удобрения и прокат стали.

Отдельного внимания заслуживает инвестиционная составляющая. С 2005 по 2023 год валовый приток прямых инвестиций из Эмиратов в Казахстан составил $3,7 млрд. Только за 2022 год эта цифра достигла $416,7 млн. В числе активных инвесторов — такие структуры, как Mubadala, Masdar и ADQ, участвующие в проектах в сферах возобновляемой энергетики, цифровизации и логистической инфраструктуры.

Как сообщают эмиратские СМИ, в ходе визита шейха Халеда ожидается подписание соглашения между правительством Казахстана и компанией Masdar о строительстве ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Этот проект может стать крупнейшей совместной инициативой в сфере «зеленой» энергетики в Центральной Азии.

Гуманитарные и культурные связи

Основой сближения между народами Казахстана и ОАЭ служит духовная и культурная близость. Стороны активно развивают гуманитарные инициативы, образовательные и культурные обмены. В разные годы в Эмиратах проходили недели казахстанской культуры, выступления театра «Астана Балет», выставки и ремесленные ярмарки.

В 2023 году в Астане открылся филиал Мусульманского совета старейшин, а ранее в Абу-Даби — культурный зал «Абай» и детская выставка «Мир глазами детей». Яркой страницей в двусторонней истории стал запуск в 2019 году первого космонавта ОАЭ с казахстанского космодрома Байконур, что дало импульс развитию сотрудничества в космической сфере.