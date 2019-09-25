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Глава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

25 Сентября 2019 00:25
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Глава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжилась переговорами с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия.

«Казахстан придает большое значение развитию дружественных отношений с Вашей страной, углублению политического диалога и расширению экономического сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык.


В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Грузия, 74-я Генассамблея ООН,
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