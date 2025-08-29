РУ
    Глава государства наградил ряд казахстанцев за вклад в социально-экономическое развитие страны

    Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка ряд граждан отмечен государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства вручил награды за вклад в социально-экономическое развитие страны
    Фото: Акорда

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка наградить:

    орденом «Отан»

    Мәми Қайрат Әбдразақұлы — ветерана-правоведа, город Алматы;

    орденом «Барыс» І степени

    Даулбаева Асхата Кайзуллаевича — ветерана-правоведа, город Астана

    Рогова Игоря Ивановича — ветерана-правоведа, город Астана;

    орденом «Барыс» ІІІ степени

    Азимову Эльвиру Абилхасимовну — председателя Конституционного Суда

    Баишева Жолымбета Нурахметовича — профессора учреждения «Университет „Туран“, город Алматы

    Жиенбаева Ержана Нурлановича — помощника Президента

    Малиновского Виктора Александровича — директора центра конституционной экономики НАО «Университет Нархоз», город Алматы

    Мергалиева Асламбека Амангельдиновича — председателя Верховного Суда

    Петрова Константина Викторовича — экс-заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;

    орденом «Парасат»

    Алауханов Есберген Оразұлы — правоведа, город Астана

    Баймолдину Зауреш Хамитовну — руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО «Университет Нархоз»

    Балтабаева Куаныша Жетписовича — профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана

    Кима Георгия Владимировича — профессора РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

    Қоғамов Марат Шекішұлы — профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана

    Шапак Унзилу — депутата Мажилиса Парламента;

    орденом «Құрмет»

    Абдрасулова Ермека Баяхметовича — профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана

    Аубакирову Индиру Ураловну — директора РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции

    Ахпанова Арстана Нокешевича — профессора ТОО «Международный университет „Астана“

    Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича — судью Верховного Суда

    Идрышеву Сару Кимадиевну — профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана

    Нурмуханова Бакыта Маратовича — заместителя Председателя Конституционного Суда

    Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича — Министра юстиции

    Тукиева Аслана Султановича — председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Жанузакову Лейлу Тельмановну — профессора учреждения «Университет „Туран“, город Алматы

    Канатова Алмаса Канатовича — исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП «Институт парламентаризма»

    Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы — музыканта РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» Комитета культуры Министерства культуры и информации

    Матаеву Майгуль Хафизовну — проректора УО «Alikhan Bokeikhan University», город Семей

    Скрябина Сергея Васильевича — главного научного сотрудника РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

