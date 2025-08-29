Глава государства наградил ряд казахстанцев за вклад в социально-экономическое развитие страны
Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка ряд граждан отмечен государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка наградить:
орденом «Отан»
Мәми Қайрат Әбдразақұлы — ветерана-правоведа, город Алматы;
орденом «Барыс» І степени
Даулбаева Асхата Кайзуллаевича — ветерана-правоведа, город Астана
Рогова Игоря Ивановича — ветерана-правоведа, город Астана;
орденом «Барыс» ІІІ степени
Азимову Эльвиру Абилхасимовну — председателя Конституционного Суда
Баишева Жолымбета Нурахметовича — профессора учреждения «Университет „Туран“, город Алматы
Жиенбаева Ержана Нурлановича — помощника Президента
Малиновского Виктора Александровича — директора центра конституционной экономики НАО «Университет Нархоз», город Алматы
Мергалиева Асламбека Амангельдиновича — председателя Верховного Суда
Петрова Константина Викторовича — экс-заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом «Парасат»
Алауханов Есберген Оразұлы — правоведа, город Астана
Баймолдину Зауреш Хамитовну — руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО «Университет Нархоз»
Балтабаева Куаныша Жетписовича — профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана
Кима Георгия Владимировича — профессора РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
Қоғамов Марат Шекішұлы — профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана
Шапак Унзилу — депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Құрмет»
Абдрасулова Ермека Баяхметовича — профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана
Аубакирову Индиру Ураловну — директора РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции
Ахпанова Арстана Нокешевича — профессора ТОО «Международный университет „Астана“
Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича — судью Верховного Суда
Идрышеву Сару Кимадиевну — профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана
Нурмуханова Бакыта Маратовича — заместителя Председателя Конституционного Суда
Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича — Министра юстиции
Тукиева Аслана Султановича — председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Жанузакову Лейлу Тельмановну — профессора учреждения «Университет „Туран“, город Алматы
Канатова Алмаса Канатовича — исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП «Институт парламентаризма»
Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы — музыканта РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» Комитета культуры Министерства культуры и информации
Матаеву Майгуль Хафизовну — проректора УО «Alikhan Bokeikhan University», город Семей
Скрябина Сергея Васильевича — главного научного сотрудника РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.