    19:05, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства выразил соболезнования Президенту Индонезии и Премьер-министру Таиланда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Индонезии Прабово Субианто и Премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу, передает агентство Кazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Телеграммы соболезнования направлены в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.

    Напомним, в Таиланде жертвами наводнений стали 145 человек, а пострадавших насчитывается более 3,5 миллиона. На индонезийской Суматре ситуация остается наиболее тяжелой: подтверждена гибель 174 человек, 79 числятся пропавшими, тысячи семей лишились домов.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Таиланд Индонезия
    Жанара Мухамедиярова
