Глава государства выразил соболезнования Президенту Индонезии и Премьер-министру Таиланда

Телеграммы соболезнования направлены в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.

Напомним, в Таиланде жертвами наводнений стали 145 человек, а пострадавших насчитывается более 3,5 миллиона. На индонезийской Суматре ситуация остается наиболее тяжелой: подтверждена гибель 174 человек, 79 числятся пропавшими, тысячи семей лишились домов.