18:08, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Глава государства утвердил закон о реадмиссии лиц между Казахстаном и Францией
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Как сообщалось ранее, Закон направлен на обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств, а также на предотвращение злоупотреблений миграционными режимами.
Как указано в заключении к документу, соглашение предлагает детально регламентированную систему правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизма реадмиссии и транзита лиц.