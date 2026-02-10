РУ
    Глава государства утвердил закон о реадмиссии лиц между Казахстаном и Францией

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщалось ранее, Закон направлен на обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств, а также на предотвращение злоупотреблений миграционными режимами.

    Как указано в заключении к документу, соглашение предлагает детально регламентированную систему правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизма реадмиссии и транзита лиц.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Франция
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
