Глава государства уделил большое внимание в Послании поддержке бизнеса – член АНК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил поддержке бизнеса. Такое мнение высказал член АНК, председатель Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Дмитрий Корепанов, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Дмитрий Корепанов, в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил поддержке бизнеса. Было поручено провести работу по дальнейшему послаблению налоговой нагрузки, оградить бизнес от незаконных проверок. В наиболее пострадавших от коронавируса сферах будут пересмотрены процентные ставки по кредитам, рефинансирование. Будут поддержаны экспортоориентированные предприятия.

«Сельское хозяйство является одним из приоритетных отраслей экономики. Для развития агропромышленного комплекса будет разработана программа на 5 лет. В своем выступлении Президент РК отметил, что продолжится реализация программы «Ауыл - ел бесігі». Аул станет центром притяжения, люди будут стремиться жить в сельской местности, работать. Это немаловажно, так как именно сельчане в большой степени обеспечивают города готовой или переработанной продукцией. Село - это опора государства! За селом экономическое будущее страны!» - уверен спикер.

Дмитрий Корепанов также акцентировал, что будет перезагружена кадровая политика, а в рамках цифровизации останется самый необходимый перечень документов, которые можно будет получать электронно.

«Предстоит совместная кропотливая работа по исполнению поставленных задач и дальнейшего улучшения жизни населения!» - призвал член АНК.