Глава государства: Субсидии не должны тратиться на простую смену собственника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал активнее развивать предпринимательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно повысить эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Сегодня мониторинг эффективности ведется без посубъектного анализа каждого получателя. Не видно результатов поддержки по отдельным предприятиям. Кроме того, господдержка порой касается сомнительных проектов, автозаправки, торговые дома. Конечно, это тоже бизнес, но государственные субсидии не должны тратиться на простую смену собственника», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, акиматы и региональные палаты НПП «Атамекен» должны жестко контролировать данную проблематику.

«Правительству совместно с «Атамекеном» следует завершить подготовку специальной информационной системы посубъектного мониторинга. В принципе, стоит задача вывода бизнеса из тени в свет. Бизнес должен работать «в белую», нужно бороться против серых схем. С этой целью нам нужно совершенствовать налоговую практику. Важно упростить порядок предоставления мер господдержки. Я уже поручал создать единое окно Правительству для бизнеса. Как я понимаю, решение пока не найдено. Надо закончить эту работу в первом полугодии», - отметил Глава государства.

«Несмотря на прогресс улучшения делового климата, наша система регулирования требует качественной перезагрузки. Считаю, что трехлетний мораторий на проверки дает Правительству и бизнесу время для разработки оптимальных подходов к так называемому умному регулированию», - добавил К. Токаев.