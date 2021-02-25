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    11:39, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Глава государства рассказал о приоритетах развития страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о приоритетах развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущих непростых условиях мы последовательно реализуем стратегию модернизации страны. Наши приоритеты неизменны – это повышение качества жизни всех граждан и укрепление человеческого потенциала нации, построение справедливого общество и эффективного государства», - сказал Глава государства на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

    Президент напомнил о том, что на предыдущем заседании Совета он объявил о том, что год тридцатилетия Независимости пройдет под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения экологических проблем.

    «Национальным советом проработано несколько блоков конкретных мер и инициатив, по которым я хочу высказать свою позицию», - заключил Глава государства.

    Напомним, сегодня стартовало пятое заседание Национального совета общественного доверия. Заседание проходит в онлайн-режиме.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Главная
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