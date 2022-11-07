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Глава государства раскритиковал медленное строительство трассы Бейнеу – Шалкар

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 12:58
Глава государства раскритиковал медленное строительство трассы Бейнеу – Шалкар

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Мангистауской области Глава государства подверг критике медленное строительство трассы Бейнеу – Шалкар, а также отметил жалобы жителей региона на качество дорог областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы «Бейнеу – Шалкар». Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги«, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент отметил жителей региона на качество дорог областного значения. «Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог «Актау – Форт-Шевченко», «Таушык – Шетпе». Качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона. Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге», - заявил Глава государства.


Президент Казахстана   Строительство   Мангистауская область   Дороги  
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