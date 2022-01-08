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    13:00, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства провел заседание оперативного штаба

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак.

    Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в г.Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в г.Алматы для участия в контртеррористической операции.

    Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны.


    Теги:
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