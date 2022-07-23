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Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Украины
23 Июля 2022 15:20

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна. Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине.


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