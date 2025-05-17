Глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
В ходе телефонного разговора 17 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского казахстанского народа, передает агентство Kazinform.
Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Рассмотрен график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.
Особое внимание уделено продолжению работы по формированию новой повестки двустороннего практического сотрудничества, охватывающего такие приоритетные направления как торговля, промышленная кооперация, эффективная логистика, сельское хозяйство, туризм, образование, культурный обмен.
Ранее поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения направили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.