Глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

В ходе телефонного разговора 17 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского казахстанского народа, передает агентство Kazinform.