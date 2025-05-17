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    11:38, 17 Май 2025 | GMT +5

    Владимир Путин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина, адресованную Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения, передает агентство Kazinform.

    Токаев и Путин
    Фото: Kazinform

    — Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Искренне желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Напомним, 17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Поздравления Владимир Путин Россия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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