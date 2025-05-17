Владимир Путин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму ко дню рождения

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Искренне желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, — говорится в сообщении на сайте Кремля.