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    12:53, 17 Май 2025 | GMT +5

    Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

    Александр Лукашенко направил поздравление Главе государства Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

    Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко
    Фото: Akorda

    — Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня, — говорится в телеграмме Лукашенко.

    Он также подчеркнул, что в Минске высоко ценят теплые и доверительные отношения между двумя странами и придают особое значение их дальнейшему развитию.

    — Уверен, принципы взаимного доверия и равноправия, присущие белорусско-казахстанскому многоформатному диалогу, будут и впредь служить надежным фундаментом для укрепления двустороннего партнерства, — отметил президент Беларуси.

    Ранее поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения направил президент РФ Владимир Путин.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Поздравления Александр Лукашенко Беларусь
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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