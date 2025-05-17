Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

— Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня, — говорится в телеграмме Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в Минске высоко ценят теплые и доверительные отношения между двумя странами и придают особое значение их дальнейшему развитию.

— Уверен, принципы взаимного доверия и равноправия, присущие белорусско-казахстанскому многоформатному диалогу, будут и впредь служить надежным фундаментом для укрепления двустороннего партнерства, — отметил президент Беларуси.

Ранее поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения направил президент РФ Владимир Путин.