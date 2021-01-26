Глава государства провел расширенное заседание Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что основная задача Правительства – восстановление экономического роста, привлечение инвестиций и повышение реальных доходов казахстанцев. Президент указал на важность поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии, ограничительных мер и разрушения торговых связей.

«В этом году в центре внимания должна быть поддержка малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать необходимый пакет мер. Государственная программа «Еңбек» – основной инструмент обеспечения занятости населения. По направлению «Бастау-бизнес» прошли обучение более 150 тысяч человек. Но только 10 процентов из них получили кредиты, 19 процентов – гранты. Более 100 тысяч человек остались без поддержки государства. Особенно не хватает средств для тех, кто обучался по этой программе на селе. Поэтому мы должны пересмотреть не только финансовые объемы программы, но и принципы и механизмы ее реализации. Ставка микрокредитов населению не должна превышать 6 процентов», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подверг критике членов Правительства и акимов за недостатки в работе по увеличению доли местного содержания в закупках. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. На местные товары и услуги было направлено около 6,5 триллиона тенге, или 52 %. Экономика недополучила почти половину из этой суммы.

«Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность. При этом нам не нужны дутые цифры. Важен правильный счет. Имеется информация, что в «зачет» часто относится любая продукция юридического лица, зарегистрированного в Казахстане. И не важно – поставил он собственный товар или импортный. Поручаю Мининдустрии перепроверить заявленные цифры в соответствии с утвержденными методиками», – сказал Президент.

Существенные расхождения имеются и в отчетности по трудоустройству. На реализацию Дорожной карты занятости был выделен 1 триллион тенге. Освоено 98,2 % этих средств. Программа сыграла важную роль в обеспечении занятости населения и поддержке деловой активности. Однако при проверке информации об открытии десятков и сотен тысяч рабочих мест были выявлены расхождения.

«Трудоустраивали граждан только на бумаге. Сведения об одном лице вносились в единую информационную систему несколько раз. Зафиксировано 15 тысяч таких случаев. Оказалось, что треть из тех, кто устроился на работу, не перечисляли средства в пенсионный фонд. Особенно часто такие случаи отмечаются в Туркестанской (79 %), Кызылординской (43 %) и Жамбылской (36 %) областях. Около 40 % занятых остаются «в тени». Из 1 триллиона тенге, выделенного на Дорожную карту занятости, было выплачено налогов всего на 5,5 миллиарда тенге. Это половина процента! Органы, ответственные за государственные доходы, должны взять вопрос на жесткий контроль. В случае необходимости следует привлечь к этой работе и правоохранительные органы», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики. В 2020 году доля налоговых и таможенных поступлений в общей сумме доходов сократилась до 47 %, хотя годом ранее она достигала 65 %. Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей. Только на границе с КНР выявлено около 50 тысяч фактов недостоверного декларирования. Расхождения в зеркальной статистике с Китаем составляет более 5 миллиардов долларов.

Президент потребовал системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. По официальным оценкам около четверти ВВП, а по данным Всемирного банка – 40 %, находится в «серой» зоне. Для реализации мер по борьбе с «теневой» экономикой будет создано Агентство по борьбе с экономическими преступлениями.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год. В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта. И этот опыт у нас используется в ряде учреждений, в частности, в столичном акимате. Такой подход прошел успешную апробацию в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить административные расходы на 1,5 миллиарда тенге. Поручаю Правительству совместно с Управлением делами Президента внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении», – сказал Глава государства.

Вновь назначенному заместителю Премьер-Министра - министру иностранных дел Касым-Жомарт Токаев поручил до конца февраля внести конкретные предложения по реформированию системы управления инвестициями. По каждой свободной экономической зоне следует провести анализ целесообразности, выработать их новую модель функционирования.

«Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему нам нужно решить в самое ближайшее время. Второй источник инвестиций в восстановление экономики – кредиты банков и фондовый рынок. Однако он также «хромает на обе ноги». Устойчивое снижение инфляции, стабилизация инфляционных и девальвационных ожиданий являются важным условием для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому Правительству и Нацбанку следует вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6 % в 2021-2022 годах и снизить ее до 3-4 % в 2025 году. Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики», – считает Президент.

По мнению Главы государства, важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности. В течение прошлого года, когда доходы населения сокращались, стоимость продовольствия, напротив, продолжала расти. Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию торговых сетей и установлению торговых надбавок, не дали положительных результатов. Цены на социально значимые продтовары выросли на 11 %. Их вклад в общую инфляцию составил более 60 %. Правительству следует выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем на основе рыночных механизмов.

Президент также обратил внимание на завершение в этом году моратория на некоторые нормы Земельного кодекса. В связи с этим Правительству поручено возобновить работу Земельной комиссии и до ноября обеспечить принятие поправок. Необходимо взвешенно рассмотреть все предложения и принять окончательное решение.

«Отдельно хочу остановиться на проблеме пастбищ. Эти земли должны быть доступны, прежде всего, сельчанам. Местные акиматы не сумели организовать работу. В результате жители села испытывают трудности при поиске пастбищ для выпаса скота. Особенно много жалоб поступает из Алматинской, Туркестанской областей. 99 % пастбищ находятся в ведении крестьянских хозяйств. Однако только на 36 % из них пасется скот. Оставшиеся 46 миллионов гектаров пастбищ пустуют. Поручаю Правительству совместно с Генеральной прокуратурой до конца текущего года возвратить такие пастбища. Их следует отдать на благо сельских жителей», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал сохранение и эффективное использование водных ресурсов вопросом обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития. В связи с этим госорганам предстоит ускорить принятие и финансирование национального проекта по управлению водными ресурсами. Экологические вопросы должны быть на постоянном контроле Правительства и общества.

«В качестве инструмента общественного контроля необходимо подготовить интерактивную карту. Тем самым можно будет проследить за ходом и эффективностью проводимой работы в сфере экологии. Поручаю Правительству разработать Национальный проект «Жасыл Қазақстан» на 2021-2025 годы. В частности, одной из важных задач, необходимых для охраны окружающей среды, является цифровизация всех показателей», - сказал Глава государства.

В выступлении были затронуты и вопросы практической реализации инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимо принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости, считает Касым-Жомарт Токаев. Он призвал госорганы проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке. Правительству поручено в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.

На особом контроле остаются вопросы развития системы здравоохранения. Она прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии и высветились все системные проблемы отрасли. За прошлый год погибло 156 матерей – смертность выросла в 2,8 раза.

«Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и с привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом важно сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, а также принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и изделиями. Генеральной прокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу. По ее результатам надо принять меры к виновным лицам», – потребовал Президент.

Глава государства полагает, что нужно извлекать уроки из сложившейся ситуации. Прошел уже почти год с момента начала пандемии – реагировать нужно с учетом полученного опыта. Правительству совместно с НПП «Атамекен» поручено в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

«Конечно, наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. Поручаю Правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на международную оценку системы образования, которая свидетельствует о систематическом ухудшении качества знаний в школах. По его мнению, в этой сфере необходимы кардинальные меры.

«Сегодня очень много инициатив по включению новых предметов в школьную программу. За последние десять лет – 9 предметов. Обучение – это не поле для экспериментов. Все это приводит к снижению количества часов, отводимых на изучение основных дисциплин. При этом, у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов, в то время как в Финляндии и Южной Корее она составляет всего 39 часов, а в США – 55. Важен здоровый баланс между обучением и другими видами развития школьников. С учетом мировых тенденций особое внимание нужно уделить таким приоритетным предметам, как математика, языки и информатика», - заявил Глава государства.

Также следует разработать и внедрить единые школьные учебники по истории Казахстана и всемирной истории. В рамках предвыборной Платформы партии «Nur Otan» было обещано до 2025 года построить 800 новых школ. Президент заявил о необходимости незамедлительно приступить к этой работе и уже в этом году построить 200 новых школ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает важным перезапустить работу с обращениями граждан в рамках реализации концепции «Слышащего государства». Для повышения качества работы с заявителями он поручил развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть запущена во всех госорганах.

В завершение выступления Президент вновь подчеркнул, что главная задача – это улучшение качества жизни и повышение доходов наших граждан. Как он сказал, каждое решение, каждое действие государственных органов должно быть направлено на развитие экономики и во благо народа.