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Глава государства провел переговоры с Президентом Австрии
20 Сентября 2022, 19:31

Глава государства провел переговоры с Президентом Австрии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт № 1».

Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.



Фото: t.me/bort_01





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