Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал доклады Премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.