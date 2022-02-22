Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент заслушал доклады Премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.
Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.
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