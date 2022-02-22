+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности

22 Февраля 2022 16:35
Поделиться:
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Президент принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали

Президент заслушал доклады Премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Президент принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
2 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Читайте также
Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Необходимо усилить полномочия маслихатов – Аят Сугирбай
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив