Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром

19 Января 2023, 12:51
Глава государства провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром по роспуску Мажилиса Парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования Парламента и маслихатов.

«В сентябрьском Послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты», – сказал Президент.

В ходе консультаций, проводимых Главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и Премьер-Министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.


Фото: akorda.kz

Новости по теме
Закон о цифровых активах в РК вернули сенаторы в Мажилис
Сколько потратят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты в 2023 году
На нарушения прав со стороны органов госдоходов жалуются предприниматели
Теги:
Читайте также
Как повысить доходы сельчан - опытом Жамбылской области поделился депутат
Установку лотерейных терминалов в ряде зданий намерены запретить в Казахстане
Практически все операции с криптовалютой находятся вне правового поля Казахстана - сенатор
Новые подходы по борьбе с интернет-казино разработают в РК
Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
Закон о цифровых активах в РК вернули сенаторы в Мажилис
Сколько потратят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты в 2023 году
Принять меры для пресечения незаконной добычи полезных ископаемых поручили Мининдустрии
Новости партнеров
Популярное
1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

Лента новостей