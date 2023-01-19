Глава государства провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром

19 Января 2023, 12:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром по роспуску Мажилиса Парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования Парламента и маслихатов.

«В сентябрьском Послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты», – сказал Президент.