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Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ
6 Мая 2022 08:15

Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоить высшую степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) – снайперу второй стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка восьмой гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии; Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) – командиру первого стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-ой стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии; Сулейменову Ибраиму (посмертно) – снайперу-наблюдателю второго отделения стрелкового батальона 100-ой отдельной стрелковой бригады», - говорится в тексте Указа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


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