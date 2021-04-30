Глава государства принял участие во встрече с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. Они являются гордостью нашего народа, другие страны через них оценивают Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Победителями проекта стали несколько человек, которые представляют всему миру казахский народ. Мы должны воздать должное работе наших соотечественников, добившихся успехов в различных сферах. Опыт успешных людей всегда будет служить примером для других. Подрастающее поколение будет следовать за вами. Я хочу пожелать, чтобы каждый гражданин нашей страны добился такого же успеха, как вы, – сказал Президент.

Глава государства уверен, что граждане, умеющие сочетать глубокие знания с передовым опытом, будут вести страну вперед. Он высоко оценил способности молодежи, выросшей в период Независимости Казахстана.

– Воспитание образованного и интеллектуального поколения является важнейшей государственной задачей. Будущее страны должно быть в руках талантливой и патриотичной молодежи. Уверен, что так будет. Для достижения этой стратегической цели будут продолжены систематические реформы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, благодаря единству и согласию в обществе, созидательному труду всех казахстанцев страна добилась серьезного прогресса.

– Здесь можно привести много цифр и фактов, отражающих наши успехи, но важно помнить, что все измеряется в людях – в их благополучии, достижениях и устремлениях. Вы – наше безусловное богатство, именно вам предстоит построить процветающий, справедливый, прогрессивный Казахстан. Поэтому всестороннее укрепление человеческого капитала было и будет главным приоритетом нашего государства, – заявил Глава государства.

За четыре года существования проекта «100 новых лиц Казахстана» в нем приняло участие более 7,5 тысячи человек, страна познакомилась со многими талантливыми и целеустремленными казахстанцами.

– Благодаря проекту вся страна узнала о враче-репродуктологе Айдосе Ибрагимове, который своей уникальной методикой лечения помог многим людям обрести счастье иметь детей. Имя музыканта, финалиста проекта 2019 года Иманбека Зейкенова, недавно получившего, наверное, самую престижную премию «Grammy», и вовсе прогремело на весь мир. Его достижение беспрецедентно не только для Казахстана, но и всего СНГ. Не менее впечатляющие истории и победителей нынешнего четвертого сезона проекта, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к победителям проекта, Глава государства сказал, что их достижения олицетворяют успех Казахстана, они своим примером деятельного патриотизма мотивируют всех казахстанцев.

– Ваши истории убедительнее любой статистики. Уверен также, что этот замечательный проект придал всем вам серьезный импульс для дальнейшего развития, открыл широкие горизонты для реализации новых идей на благо общества и страны. Казахстан может и должен гордиться своими лучшими представителями, коих среди молодежи огромное количество. Именно вам, прогрессивной, талантливой, патриотичной молодежи, принадлежит будущее Казахстана. Вы должны готовиться к тому, чтобы взять на себя бразды правления нашим государством. Что касается нас, то мы сделаем все возможное, чтобы это стало явью, – сообщил Президент.

Государство уделяет особое внимание творчеству, образованию и науке, поддержке молодежи. При этом очень важно формирование эффективных социальных лифтов. Международная стипендия «Болашак», Президентский молодежный кадровый резерв предоставляют широкие возможности молодому поколению внести свой вклад в развитие страны.

– Наша нация обладает колоссальным потенциалом для развития креативной индустрии. На современном этапе креативная экономика привлекает миллиарды долларов инвестиций, становится важной составляющей устойчивого экономического роста и социального прогресса. Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе путь на региональном и глобальном уровнях. Мы должны грамотно воспользоваться имеющимися возможностями для популяризации и продвижения своей культуры в мире. Поэтому я поручил Правительству принять комплексные меры для поддержки этой стратегически важной отрасли, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из успешных примеров креативной индустрии, по мнению Главы государства, можно считать формирование современной казахстанской айдентики.

Для более эффективного продвижения идей и предложений Президент предложил на системной основе внедрить практику регулярных встреч финалистов проекта с руководителями центральных госорганов.

– Проект «100 новых лиц» является реальным воплощением казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации. Чем больше таких успешных граждан, как вы, тем более конкурентоспособной будет наша страна, тем больших достижений достигнет наш народ. Именно в этом заключается цель проекта «100 новых лиц». Сегодня наступила эпоха образования и науки. Призываю мыслящую, прогрессивную молодежь работать на благо нашей страны. Это вам по силам. Я верю в молодежь Казахстана! - подытожил свое выступление Глава государства.

В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи выступили победители проекта «100 новых лиц Казахстана» студент-волонтер Дарын Абилжанов, ученый, разработчик вакцин для людей и животных Кайсар Табынов, IT-специалист, основатель школы робототехники Дамир Нуркежанов, молодой учитель химии Улан Усенов, учитель черчения, инициировавший возведения моста в родном селе, Ахат Ракишев, инженер-разработчик Санжар Тайжан, первая казахстанка, ставшая главным тренером хоккейного клуба в США, Булбул Картанбай, эколог Екатерина Вибе, а также поэт, переводчик произведений мировой литературы Серикжан Кажытай.









