Глава государства принял участие в заседании Сената Парламента

29 Декабря 2022, 11:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Сената Парламента с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев озвучив повестку сегодняшнего заседания, поставил ее на голосование.

Глава государства в своей речи отметил, что наша приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Он подчеркнул, что реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности государства, будут продолжены и в следующем году.

«В этом году страна пережила сильное испытание. Но мы смогли преодолеть все трудности. Начаты системные реформы во всех отраслях и сферах. Политические преобразования, начавшиеся в 2019 году, в этом году продолжились в новом темпе. Значительно расширился масштаб проводимых реформ. Для нас крайне важно, чтобы все эти преобразования состоялись через общенациональный диалог. В этой связи возрастает и роль Парламента. Я, как Глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что постепенно растут возможности граждан участвовать в государственном управлении. Кроме того, благодаря Конституционной реформе в стране проведен ряд преобразований.

«Мы перешли на систему Президентской республики с сильным Парламентом. Был введен запрет на занятие высших должностей для родственников Президента. Сам же Президент, занимая свой пост, не должен состоять в какой-либо партии. Все эти требования были закреплены законодательно. Деятельность Главы государства будет вне всяких политических сил. Теперь Президент избирается только один раз и на семилетний срок. Таким образом не допускается единоличное обладание властью. Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой. Ряд полномочий переданы от Президента к Парламенту, от центра к регионам. Введена смешанная избирательная система. Повысилась роль и статус Парламента. Упрощен порядок регистрации политических партий. Все эти ключевые поправки и изменения внесены в Конституцию. Состоялись Общенациональный референдум и президентские выборы. Казахстанцы поддержали и проголосовали за реформы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что сфера защиты прав человека в фокусе его особого внимания. Он сообщил, что за последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.

«Был введен пожизненный мораторий на смертную казнь. К гражданам, совершившим бытовое насилие, будет применяться более строгое наказание. Осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. Еще раз повторю – обеспечение справедливости и законности – это обязанность государства. И этого от нас ждет общество. Поэтому в этом году мы продолжили работу по совершенствованию механизмов защиты прав человека. Уполномоченному по правам человека были предоставлены конституционные гарантии и неприкосновенность. Усилена правоохранительная компетенция Генерального прокурора. Важным шагом стало создание Конституционного суда. Этот орган начнет свою работу с нового 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституционного суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан», – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, данный шаг предоставляет нашим гражданам новую возможность защитить свои права и свободы. Такая модель Конституционного суда существует в большинстве развитых стран мира и позволяет установить верховенство Конституции.

«Важно также, что обращаться в Конституционный суд смогут Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека, которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях конституционных прав. В ноябре Парламент принял Конституционный закон «О Конституционном суде», который регламентирует порядок его деятельности и определяет принципы конституционного производства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность. В этой связи он предложил на эту ответственную должность кандидатуру Эльвиры Азимовой.

«Эльвира Абилхасимовна – опытный, квалифицированный специалист. Она очень хорошо знает законотворческую работу, сферу международного права, проработала в Министерстве юстиции более 20 лет. Она прошла путь от рядового специалиста до вице-министра. С 2019 года работает Уполномоченным по правам человека. Прошу вас освободить Азимову Эльвиру Абилхасимовну от должности Уполномоченного по правам человека и дать согласие на назначение на должность председателя Конституционного суда», – сказал Глава государства.

Депутаты Сената по результатам открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Эльвиры Азимовой.

Касым-Жомарт Токаев также предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность Уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

Фото: akorda.kz