Глава государства принял участие в Samruk Business Forum

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения сегодняшнего форума для отечественного бизнеса и Фонда «Самрук-Казына». В частности, были подписаны прямые офтейк или предварительные контракты и стратегические соглашения на общую сумму 67 миллиардов тенге. Президент положительно оценил деятельность Фонда.

– Очень хорошие и содержательные планы по более чем 15 направлениям. В частности, проделана большая работа по оптимизации закупок холдинга, разработана программа поддержки предприятий, в том числе простаивающих, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку партнерства крупных государственных корпораций и представителей бизнеса, что особенно значимо в период борьбы с экономическими последствиями пандемии.

– Передовые технологии, продуманная политика вывода продукции на рынок и квалифицированные специалисты – вот основа успеха. Есть немало компаний, которые реализовали эти принципы на практике. Предприятия в справедливой конкурентной борьбе сумели получить долгосрочные контракты. Это говорит о высоком качестве продукции, произведенной в Казахстане. Ряд компаний также осваивают экспортные рынки. Но надо признать, что таких предприятий не так много. Поэтому со стороны государства и госкорпораций будет оказываться постоянная поддержка, – сказал Глава государства.

По его словам, важная роль в развитии отечественной промышленности отводится квазигосударственному сектору, особенно Фонду «Самрук-Казына». В выступлении акцент был сделан на необходимости более эффективно использовать возможности совместных инновационных разработок, создавать вокруг крупных предприятий Фонда цепь добавленной стоимости, оказывать инфраструктурную поддержку, развивать человеческий капитал, осваивать экспортные рынки.

– На расширенном заседании Правительства я поднимал вопрос обеспечения местного содержания в госзакупках. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Следует это признать. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квазигоссектора, которые принимают такую продукцию. Это ощутимая угроза для нашего бизнеса, она тормозит его развитие. Мы уже ввели соответствующую административную ответственность для субъектов квазигоссектора. Прошу и Правительство, и Фонд обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал усовершенствовать методику определения местного содержания, в которой не должно быть двойственности и различных толкований. Это позволит выстроить правильную промышленную политику, эффективно настроить инструменты поддержки. Также важно обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса.

– Недоступность информации о планах и условиях закупок, принятие кулуарных решений – все это должно уйти в прошлое. Я констатирую, что позитивные тенденции в этом важном вопросе начались. Цифровизация данной сферы позволит быстрее выявлять и отсеивать «нелогичные» решения, не допускать завышения цен, закупать более качественные товары и услуги. Требуется разработать прозрачный механизм разрешения споров, возникающих в случае несогласия участников тендеров с решениями конкурсных комиссий. Эти и другие аспекты должны быть закреплены в Законе «О закупках квазигосударственного сектора». Законопроект внесен в Парламент. Прошу депутатов внимательно его рассмотреть и принять в рамках текущей сессии, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики. Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру «Самрук-Қазына». В выступлении были сформулированы три основных принципа политики разгосударствления.

– Первый – приватизация должна исключать появление частных монополистов. К сожалению, у нас имеются факты неэффективной приватизации ключевых объектов инфраструктуры. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которые наносят ущерб экономическим интересам государства. Это ответственность Правительства и Фонда. Второй – продажа активов в частные руки должна способствовать уменьшению нагрузки на бюджет. Необходимо, чтобы частник зарабатывал большую часть своей прибыли на рынке, через экспорт своих товаров и услуг, а не «тянул» бюджетные заказы, льготы, гранты и другие преференции. Третий – приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент особо остановился на вопросах обеспечения транспарентности процесса приватизации.

– Так как приватизации подлежит госсобственность, то граждане вправе знать все ее условия. Общественный контроль представляет собой действенный инструмент для проведения на всех уровнях эффективной и прозрачной приватизации. Правительству и Фонду дано соответствующее поручение. В отношении крупных компаний Фонда большую актуальность приобретает приватизация через «народное IPO». Все граждане нашей страны, желающие эффективно вложить свои сбережения, должны иметь возможность приобрести часть национального богатства, – сказал Глава государства.

Еще один аспект, на котором остановился Касым-Жомарт Токаев, это актуализация приоритетов «Самрук-Қазына» в соответствии с целями и задачами Национального плана развития страны до 2025 года. Планы развития Фонда и портфельных компаний должны соотноситься с ними.

– При всей необходимости диверсификации инвестпортфеля важно, чтобы инвестиции Фонда направлялись также в национальную экономику. Фонд национального благосостояния должен оправдывать свое название, в чем я не сомневаюсь. Учитывая огромную значимость Фонда для экономики страны, ожидаю дальнейшей последовательной работы по достижению общестрановых, государственных приоритетов, – подчеркнул Президент.

В ходе форума также выступили председатель правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов, председатель партии «Ақ Жол» Азат Перуашев, председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев.

Главе государства были презентованы инвестиционные инициативы, ход работ по поэтапной трансформации фонда в инвестиционный холдинг и ряд цифровых проектов АО «Казахтелеком». По итогам форума подписаны ряд офф-тейк договоров и стратегических соглашений.