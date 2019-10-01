Глава государства принял участие в форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента»

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие такого формата стало нововведением для ЕАЭС. По решению ВЕЭС подобные форумы будут проводиться председательствующей стороной на регулярной основе по различным тематикам, представляющим интерес для государств-участников интеграционного объединения.





На форуме в Ереване обсуждались вопросы развития транспортно-логистической отрасли, укрепления транзитных возможностей стран ЕАЭС.



