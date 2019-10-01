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Глава государства принял участие в форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента»
1 Октября 2019 23:11
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ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Мероприятие такого формата стало нововведением для ЕАЭС. По решению ВЕЭС подобные форумы будут проводиться председательствующей стороной на регулярной основе по различным тематикам, представляющим интерес для государств-участников интеграционного объединения.
На форуме в Ереване обсуждались вопросы развития транспортно-логистической отрасли, укрепления транзитных возможностей стран ЕАЭС.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Армения,
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