Глава государства принял специального посланника Президента Сьерра-Леоне

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.

Фото: Акорда

В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание Президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств.