    15:02, 28 Август 2025 | GMT +5

    Глава государства принял специального посланника Президента Сьерра-Леоне

    Касым-Жомарт Токаев и специальный посланник Президента – министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    л
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.

    л
    Фото: Акорда

    В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание Президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

    Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
