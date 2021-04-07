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Глава государства принял Специального представителя по международному сотрудничеству

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Апреля 2021, 19:01
Глава государства принял Специального представителя по международному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со своим новым Спецпредставителем по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что создание этой новой должности в структуре Администрации Президента свидетельствует о повышенном внимании руководства страны к проблематике международного сотрудничества в свете динамично меняющейся глобальной и региональной повестки.

Среди главных приоритетов деятельности Спецпредставителя Президент обозначил тесную координацию с зарубежными партнерами по преодолению тяжелых последствий пандемии COVID-19, привлечение внешних ресурсов в целях скорейшего восстановления национальной экономики и социальной сферы.

В этой связи было обращено особое внимание на необходимость реализации прорывных инвестиционных проектов с акцентом на цифровые и зеленые технологии, наращивания сотрудничества с многосторонними финансово-экономическими организациями, активного участия Казахстана в выстраивании обновленной мировой торговой архитектуры в рамках ВТО.

К числу важных направлений работы Ержана Казыханова были также отнесены вопросы расширения международного сотрудничества в гуманитарной сфере, климатической дипломатии, а также продвижению ключевых внешнеполитических инициатив РК.

С учетом перечисленных задач, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание Спецпредставителя на важность обратной связи с отечественными и зарубежными «мозговыми центрами», гражданским обществом Казахстана в русле концепции «слышащего государства».

Президент выразил уверенность в том, что богатый послужной список Ержана Казыханова, занимавшего ответственные посты Министра иностранных дел, Помощника Президента, Постоянного представителя РК при ООН и ОБСЕ, Посла в Австрии, Великобритании и США, позволит с честью выполнить возложенные на него новые обязанности.


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