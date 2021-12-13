Глава государства принял президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о реализации совместных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 млрд долларов.
Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом «Самрук-Казына» и его дочерними компаниями – Атырауский НПЗ, НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтрансгаз».
Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды – ордена «Достық».
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