+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина

13 Декабря 2021 18:23
Поделиться:
Глава государства принял президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о реализации совместных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов
30 лет независимости и сотрудничества – об отношениях Казахстана со странами СНГ в фото Нурсултан Назарбаев принял Президента – Председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 млрд долларов.

Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом «Самрук-Казына» и его дочерними компаниями – Атырауский НПЗ, НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтрансгаз».

Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды – ордена «Достық».

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Банки   #Акорда   #Сотрудничество  
Поделиться:
Новости по теме
Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов
30 лет независимости и сотрудничества – об отношениях Казахстана со странами СНГ в фото
Нурсултан Назарбаев принял Президента – Председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Популярное
1 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
4 В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
5 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
6 491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Продюсеру Нурлану Коянбаеву присудили медаль «Шапағат»
Опубликован текст выступления Главы государства на церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив