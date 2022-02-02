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Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова

2 Февраля 2022 13:10
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Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Вагит Алекперов проинформировал Президента о динамично развивающемся сотрудничестве между национальной компанией «Казмунайгаз» и ПАО «Лукойл» по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Заключены контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также «Лукойл» является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар.

Глава государства отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Промышленность   #Нефть   #Сотрудничество  
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