Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани

13 Декабря 2022, 13:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

Фото: akorda.kz