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Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Февраля 2021, 15:05
Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Верховного суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введён в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции «презумпции виновности государственного органа».

По словам Жакипа Асанова, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики.

Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия Кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления.

Президент подчеркнул, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей.

Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Проект кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.


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