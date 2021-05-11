НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя совета директоров группы KAZ Minerals Олега Новачука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината. Введение в строй данного объекта, на котором будут применяться новейшие технологии и цифровые решения, позволит предприятию войти в число крупнейших мировых производителей медного концентрата. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд долларов США, дополнительно будет создано 1200 рабочих мест.

Президент поручил завершить строительство комбината и запустить предприятие ко Дню Независимости Республики Казахстан. Олег Новачук заверил Главу государства, что компания выполнит его поручение и в максимально сжатые сроки выйдет на проектную мощность.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о создаваемых для рабочих трудовых условиях, обеспечении их жильем, питанием, организации свободного времени.