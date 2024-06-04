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    15:36, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта

    Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта
    Фото: Акорда

    Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта Абдельуахаба Абдельразека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Приветствуя Председателя Сената Парламента Арабской Республики Египет Абдельуахаба Абдельразека, Президент Касым-Жомарт Токаев, отметил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений.

    Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта
    Фото: Акорда

    — Ваша страна первой из арабских государств установила с нами дипломатические отношения. Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Абдельуахаб Абдельразек передал Главе государства приветствие Президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

    Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта
    Фото: Акорда

    — Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности, — отметил Спикер.

    Собеседники обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

    Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.

    Глава государства выразил признательность Правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.

    Пользуясь возможностью, лидер Казахстана передал наилучшие пожелания Президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Египет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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