Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта
Глава государства принял Председателя Сената Парламента Египта Абдельуахаба Абдельразека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Приветствуя Председателя Сената Парламента Арабской Республики Египет Абдельуахаба Абдельразека, Президент Касым-Жомарт Токаев, отметил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений.
— Ваша страна первой из арабских государств установила с нами дипломатические отношения. Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Абдельуахаб Абдельразек передал Главе государства приветствие Президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.
— Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности, — отметил Спикер.
Собеседники обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.
Глава государства выразил признательность Правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.
Пользуясь возможностью, лидер Казахстана передал наилучшие пожелания Президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси.