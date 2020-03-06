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Глава государства принял председателя правления «Казмунайгаза»

6 Марта 2020 15:34
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Глава государства принял председателя правления «Казмунайгаза»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «Казмунайгаз» Алика Айдарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент заслушал информацию об итогах деятельности национальной нефтегазовой компании за 2019 год и планах развития на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе осуществления крупных инвестиционных проектов с участием АО НК «Казмунайгаз», а также о принимаемых мерах в связи эпидемией коронавируса во многих странах мира. В частности, в компании ограничены зарубежные командировки сотрудников, приняты профилактические меры в производственных и офисных помещениях.

Глава государства поручил принять меры по нивелированию негативного влияния распространения вируса на производственный процесс и реализацию инвестиционных проектов.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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