Глава государства принял председателя правления «Казмунайгаза»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «Казмунайгаз» Алика Айдарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент заслушал информацию об итогах деятельности национальной нефтегазовой компании за 2019 год и планах развития на предстоящий период.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе осуществления крупных инвестиционных проектов с участием АО НК «Казмунайгаз», а также о принимаемых мерах в связи эпидемией коронавируса во многих странах мира. В частности, в компании ограничены зарубежные командировки сотрудников, приняты профилактические меры в производственных и офисных помещениях.
Глава государства поручил принять меры по нивелированию негативного влияния распространения вируса на производственный процесс и реализацию инвестиционных проектов.
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